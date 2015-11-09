Мбенгуе: «За победу над «Спартаком» нам утроили премиальные»

Сенегальский нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе рассказал о своем особом настрое на матчи против столичного «Спартака«.

«Почему мне удаются матчи именно против «Спартака»? Это стечение обстоятельств. Другое дело, что после матча с «Амкаром« всю неделю все вокруг твердили: «Приезжает «Спартак», ты опять ему забьешь». Я и сам уже начал в это верить. Когда же вышел на замену, стадион принялся скандировать мое имя. Это тоже послужило дополнительной мотивацией. Чувствовал прилив вдохновения.

Еще перед майской игрой объяснили, что «Спартак», учитывая его историю, – особый соперник. Сразу это понял, хотя историю клуба не знал. Достаточно того, что за победу над «Спартаком» нам, как и теперь, утроили премиальные. А потом мне за два гола подарили автомобиль», – рассказал Мбенгуе.

Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» на своем поле переиграл «Спартак» – 2:1. Победный гол на счету Мбенгуе.