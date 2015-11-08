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    Слуцкий: «Проблема не в том, когда мы допускаем ошибки, а в том, что они вообще есть»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура РФПЛ против "Краснодара" (1:2).

    - У ЦСКА есть особенность: играть разные таймы. Сегодня два гола пропустили в дебюте. У вас есть объяснение такому началу и несобранности вашей обороны?

    - Я не могу сказать, что мы пропустили голы в дебюте матча. Второй гол был забит уже ближе ко второй половине тайма. Вопрос не в том, когда мы допускаем ошибки, а в том, что мы вообще их допускаем.

    - В чем задумка замены Щенникова на Панченко?

    - Задумка в том, что Миланов играет высоко, и тем самым мы добавили лишнего человека в группу атаки.

    - Что с Вернблумом? Насколько все серьезно?

    - Его тревожит приводящая мышца. Сложно сказать, насколько все сложно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 8 ноября 2015, 19:37

      ай да Слуцкий ай да сукин сын (Ван Галь)

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