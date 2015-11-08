«Челси» намеревается заполучить бывшего нападающего «МЮ»

Лондонский «Челси» планирует усилить атакующие ряды своей команды. Интерес «аристократов» вызвал нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес, известный миру под прозвищем Чичарито. В ближайшее время английский и немецкий клуб могут начать переговоры о переходе футболиста.

Напомним, последним местом работы мексиканца был «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне за «Байер» форвард провел 14 матчей и забил в них 10 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.