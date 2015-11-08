Гомес извинился за неудачную игру перед болельщиками и игроками «Уотфорда»

Голкипер «Уотфорда» Эурелью Гомес принес извинения за свои неудачные действия в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером». В этой встрече он пропустил два гола, причем победный для соперника мяч был забит с пенальти, назначенного из-за нарушения вратарем правил в своей штрафной.



«Хочу извиниться перед болельщиками, парнями и тренером. Я подвел вас и очень из-за этого расстроен. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Это очень много для меня значит в такой момент», – написал Гомес на своей странице в twitter.