Покеттино: «Игра с «Арсеналом» крайне важна и для нас, и для болельщиков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала», который состоится сегодня на стадионе «Эмирэйтс» и начнется в 19:00 по московскому времени.



«Это очень сложная игра. Она крайне важна и для нас, и для наших болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что значит этот матч. Мы в хорошей форме, нам нужно быть готовыми. Это дерби. Мы знаем, что оно очень важно, они знают об этом тоже. Нам нужно быть смелыми. Мы должны приехать на «Эмирэйтс», чтобы бороться в каждом эпизоде за каждый мяч», – сказал Покеттино.



