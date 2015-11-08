Веркаутерен: «Рубин» может играть и по три матча в неделю»

В преддверии матча 15-го тура РФПЛ с «Рубином» главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от воскресного поединка.

– Вчера «Рубин» сыграл свой матч в Лиге Европы против «Ливерпуля». Удалось ли вам посмотреть эту игру?

– Конечно, я смотрел этот матч. Несмотря на то, что «Рубин» проиграл, могу отметить много хороших качеств, которые показала казанская команда в этой встрече. Причиной поражения является очень высокий уровень их соперника. «Ливерпуль» встретил очень серьезное сопротивление в лице «Рубина». Футболисты казанской команды показали хорошую скорость, высокую организацию игры, и в целом продемонстрировали все свои сильные стороны – несмотря на то, что уступили в счете.

– «Крылья» играли неделю назад, «Рубин» провел матч вчера. Даст ли это какое-то преимущество вашей команде?

– Сложно сказать, будет ли это преимуществом. Нам нужна была пауза, чтобы восстановиться – в первую очередь, эмоционально. «Рубин» обладает хорошим подбором игроков, отличными футболистами, находящимися в резерве, поэтому может сыграть и три матча за неделю. Думаю, что казанцы будут полностью готовы к этой игре.