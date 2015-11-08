Манолев: «Арбитр должен был в концовке назначить пенальти за нарушение против Игнатьева»

Защитник «Кубани» Станислав Манолев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ.

«Не думаю, что мы провели два разных тайма. У «Динамо» практически не было моментов после перерыва. Просто сначала они забили с углового, а потом случилась ошибка в нашей обороне. Сегодня нам не повезло, плюс арбитр должен был назначать пенальти, когда в концовке Игнатьева схватили за футболку в штрафной.

Мы не очень хорошо начали сезон, но теперь мы играем значительно лучше. Обыграли «Локо», «Спартак». Надо продолжать в том же духе. Эта игра, конечно, была для меня особенной. В «Динамо» у меня много друзей, но на поле друзей нет», – сказал Манолев.