Мамаев: «Статистика особого значения не имеет. Мы выйдем на поле, чтобы победить ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА.

«Залог успешного выступления ЦСКА в первую очередь в стабильном составе. Новые игроки в него вливаются точечно, их тщательно подбирают, чтобы усилить ту или иную позицию, или же возвращают уже знакомых игроков, как например, в этом году вернулся Думбия.

Футболисты демонстрируют прекрасную сыгранность, понимают друг друга с полуслова. У ЦСКА сильный командный дух, в коллективе царит хорошая атмосфера – все это способствует достижению результатов.

Я не обращаю особого внимания на то, что в последних четырех матчах мы трижды обыграли ЦСКА и один раз сыграли вничью. Эта статистика ничего не значит. Матч против армейцев для нас очень важен, и мы выйдем на поле, чтобы победить здесь и сейчас и завоевать три очка. А то, что было раньше – это уже история», – сказал Мамаев.