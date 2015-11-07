Лига 1. «Кан» одолел «Генгам», «Лилль» и «Бастия» сыграли вничью

В матче 13-го тура Лиги 1 «Кан» оказался сильнее «Генгама» – 2:1. У победителей голы забили Фере и Делор, за «Генгам» отличился Левек.

В других встречах «Лорьян» разгромил «Труа», «Монпелье» обыграл «Нант», «Лилль» поделил очки с «Бастией», «Реймс» уступил «Гезелеку».

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

Лорьян – Труа – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жанно, 33; 2:0 – Муканджо, 58; 2:1 – Ниве (с пенальти), 63; 3:1 – Ндонг, 78; Муканджо (с пенальти), 90.

Лилль – Бастия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Данич, 74; 1:1 – Сидибе, 88.

Удаление: Буфал, 83.

Монпелье – Нант – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Руссильон, 12; 1:1 – Бамму, 63; 2:1 – Хилтон, 90.

Кан – Генгам – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фере, 62; 2:0 – Делор, 71; 2:1 – Левек, 85.

Реймс – Газелек – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бутаиб, 34; 0:2 – Догари, 71; 1:2 – Кеи, 77.

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