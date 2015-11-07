Перевертайло: «Ребята правильно воспринимают мои требования – отсюда результаты»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло в эфире телеканала «Наш Футбол» прокомментировал победу своей команды над «Амкаром» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

– Все ли получилось?

– Мы добились максимального результата. Первый там носил характер разведки. Во втором появились свободные зоны и возможности проводить быстрые атаки. Я считаю, мы контролировали игру.

– Сегодня у «Уфы» была необычная схема. Довольны перестроениями?

– Да, то, что я просил сделать ребят, было выполнено.

– Под вашим руководством команда одержала уже две домашние победы. Насколько это закономерно?

– Спасибо ребятам. Они правильно воспринимают мои требования, только благодаря этому такие результаты.