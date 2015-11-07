Юсупов: «Нам надо самим собирать очки, а не смотреть, что там у ЦСКА»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов признался, что четвертое место, занимаемое в чемпионате, для его команды не слишком привычно, а также рассказал о своих ожиданиях перед игрой с «Локомотивом» в 15 туре Премьер-лиги.

«Наверное, непривычно, но разница же минимальная. Одну игру выиграли – и уже второе место. Первое, конечно, далеко, но надо самим собирать очки, а не смотреть, что там у ЦСКА. Думаю, что разница в результатах «Зенита» связана с тем, что Лига чемпионов – главный европейский турнир – там выкладываемся на двести процентов.

«Локомотив» – серьезный соперник. На их стадионе очень интересно играть. Мотивация будет примерно такая же, как в Лиге чемпионов. Еще плюс в том, что мы с «Локо» в одинаковых условиях. И мы, и они играли на неделе в Европе», – отметил Юсупов.