Бышовец: «Краснодар» преодолел порог нестабильности»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» сумел выйти из игрового кризиса и сможет вернуться в число лидеров.

«Думаю, «Краснодар» преодолел порог нестабильности и выходит из имевшегося кризиса. Вероятно, это связано с возвращением Жоаозиньо, который придает игре больше страсти. Атакующие футболисты клуба создают постоянно давление на игроков обороны соперника. Кроме того, стоит отметить и возвращение в строй Рагнара Сигурдссона, после чего «Краснодар» стал надежнее играть в обороне.

Предполагаю, что матч с ЦСКА будет ключевым для «Краснодара» и, в случае победы, перед командой откроется хорошая возможность вернуть себя в число претендентов на попадание в еврокубок», – заявил Бышовец.