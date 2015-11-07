РФПЛ. «Уфа» дожала «Амкар»

В матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» в самой концовке встречи сумела сломить сопротивление «Амкара» – 2:1. Победу хозяевам принес гол вышедшего на замену Вячеслава Кротова.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Уфа (Уфа) – Амкар (Пермь) – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Игбун, 47; 1:1 – Салугин, 68; 2:1 – Кротов, 87.

Уфа: Юрченко, Сухов, Осипов, Верховцов, Кацалапов, Пауревич, Зинченко, Стоцкий (Пурье, 80), Фримпонг (Аликин, 65), Игбун, Диего Карлос (Кротов, 75).

Амкар: Селихов, Зайцев, Джикия, Арзуманян, Бутко, Идову (Шаваев, 79), Гол (Чума, 61), Узочакву, Баланович, Огуде, Прудников (Салугин, 51).

Предупреждение: Огуде, 58.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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