Дзагоев: «Таких сложных выездов у нас еще не было»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Игрок считает, что армейцы проведут самый тяжелый выездной матч в чемпионате.

«Таких сложных выездов у нас в этом чемпионате еще не было. «Краснодар», в принципе, сильная команда. С ними и дома тяжело играть, а на выезде – тем более. Они в прошлом сезоне очень хорошо играли. Сейчас немножко игра изменилась – не знаю, с чем это связано. Но в любом случае эта команда достойна уважения, и с ней нужно считаться.

Конкретно с Мамаевым поединка в центре поля не предвкушаю, но нам однозначно будет тяжело. У ЦСКА легких игр еще не было в сезоне. И не будет. Все против нас выходят с сумасшедшим настроем», – сказал Дзагоев.