Бубнов: «Комбарову нужно сделать десять передач, чтобы одна точная была»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал претензии со стороны гендиректора «Спартака» Сергея Родионова к футболистам.

«Родионов говорит о том, что ряд футболистов не соответствуют тем задачам, которые необходимо решать. Кирилл Комбаров не играет практически, это не игрок стартового состава. По нему вопросов меньше всего. Больше вопросов по Дмитрию, он играет, он в сборной, капитаном был. С чем это связано? С тем, что у него часты двойки были по играм. И в обороне играл с ошибками, и в атаке, хоть много подключался, КПД низкий. Объем огромный, а на выходе результат минимальный, а порой и вовсе нет результата. Ему нужно сделать 10 передач, чтобы одна точная была. Будут искать игрока, который в обороне качественно играет и в атаке полезен. Такого, как Марио Фернандес в ЦСКА – он остр в атаке, надежен в обороне. Но не могу сказать, что Фернандес прямо уж непроходим в обороне. А Комбаров носится туда-сюда, но дриблингом не обладает. Посмотрите, например, на Мельгарехо – отдает, забивает! «Спартаку» надо приобретать игроков более качественных, а тех, кто есть сейчас, надо выставлять на трансфер», – считает Бубнов.