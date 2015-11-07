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  • Бубнов: «Комбарову нужно сделать десять передач, чтобы одна точная была»

Бубнов: «Комбарову нужно сделать десять передач, чтобы одна точная была»

7 ноября 2015, 09:40
5

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал претензии со стороны гендиректора «Спартака» Сергея Родионова к футболистам.

«Родионов говорит о том, что ряд футболистов не соответствуют тем задачам, которые необходимо решать. Кирилл Комбаров не играет практически, это не игрок стартового состава. По нему вопросов меньше всего. Больше вопросов по Дмитрию, он играет, он в сборной, капитаном был. С чем это связано? С тем, что у него часты двойки были по играм. И в обороне играл с ошибками, и в атаке, хоть много подключался, КПД низкий. Объем огромный, а на выходе результат минимальный, а порой и вовсе нет результата. Ему нужно сделать 10 передач, чтобы одна точная была. Будут искать игрока, который в обороне качественно играет и в атаке полезен. Такого, как Марио Фернандес в ЦСКА – он остр в атаке, надежен в обороне. Но не могу сказать, что Фернандес прямо уж непроходим в обороне. А Комбаров носится туда-сюда, но дриблингом не обладает. Посмотрите, например, на Мельгарехо – отдает, забивает! «Спартаку» надо приобретать игроков более качественных, а тех, кто есть сейчас, надо выставлять на трансфер», – считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Родионов Сергей Бубнов Александр
Комментарии (5)
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slavа0508
1446883604
Полностью согласен,,,только вот беда высталяются три игрока на трансфер все с Российскими паспортами,а кем они их заменят??? с паспортами сильных игроков свободных нет или купят у Зенита????вот в чём вопрос,,,,,,,,,,,,
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fominik
1446891403
Абсолютно прав. Любой крайний защитник из "Спартак-2" не хуже братьев,а то и лучше.А глушаков,опорник!(( Атаку начать не может,а сколько голов из его зоны нам забили,УЖАС!((
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petlyra
1446892962
А кому они нужны?
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Serjoga
1446897739
Опять Бубнов прав!
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Дима1960
1446944611
это неправда.
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