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  • Ломбертс: «Россия заслуживает того, чтобы иметь в Лиге чемпионов сразу три клуба»

Ломбертс: «Россия заслуживает того, чтобы иметь в Лиге чемпионов сразу три клуба»

6 ноября 2015, 20:12
8

Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс считает, что Россия заслуживает того, чтобы сразу три команды представляли свою страну в Лиге чемпионов.

«Это было бы прекрасно для российского футбола – быть представленным тремя командами в Лиге чемпионов. Россия этого заслуживает. Давайте надеяться на то, что мы пройдем как можно дальше в Лиге чемпионов, как и остальные российские команды. Для меня другие российские клубы не враги, когда играют в еврокубках. Если они выступят удачно, нам всем будет лучше, будем надеяться, что в будущем Россия будет иметь тройное представительство в Лиге чемпионов», – отметил бельгиец.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Россия Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (8)
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Ver
1446830960
Это как-то ни о чем, заслужит-будут...
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gigs84
1446833596
А смысл?
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1bear
1446833769
Целиком и полностью поддерживаю слова Ломбертса.+100500
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Serega1985
1446833795
Он просто всем подлизал!как в зените игает-хорош!я армеец
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gor77
1446837787
Профессиональный взгляд! Молодец!
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