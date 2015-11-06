Ломбертс: «Россия заслуживает того, чтобы иметь в Лиге чемпионов сразу три клуба»

Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс считает, что Россия заслуживает того, чтобы сразу три команды представляли свою страну в Лиге чемпионов.

«Это было бы прекрасно для российского футбола – быть представленным тремя командами в Лиге чемпионов. Россия этого заслуживает. Давайте надеяться на то, что мы пройдем как можно дальше в Лиге чемпионов, как и остальные российские команды. Для меня другие российские клубы не враги, когда играют в еврокубках. Если они выступят удачно, нам всем будет лучше, будем надеяться, что в будущем Россия будет иметь тройное представительство в Лиге чемпионов», – отметил бельгиец.