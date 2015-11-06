Президент «Рубина»: «До зимы команду будет тренировать Чалый, а дальше посмотрим»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о ближайших целях, которые были поставлены перед командой.

«Еврокубки? Честно скажу, что пока рано думать о таких задачах. Эту половину сезона мы закончим с нынешним тренером, а дальше все будет зависеть от результата. Сейчас задача – подняться как можно выше перед зимней паузой. Нужно закончить сезон как минимум выше средней половины таблицы.

Необходимо вдумчиво поучаствовать в трансферном окне. У нас в каждой линии есть пробелы, трансферную политику нужно правильно переосмыслить. Этот год, скажем так, будет годом возвращения атмосфер в «Рубин». Многое поменялось, и мы хотели бы вернуть рубиновскую атмосферу в болельщиков и игроков. А дальше уже ставить серьезные задачи», – отметил президент казанцев.