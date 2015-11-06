Маркевич: «Вместо Коноплянки пришли бесплатные и никому не нужные мягкие игрушки»

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич считает, что в таком состоянии «Днепр» не в состоянии обыграть команды уровня «Сент-Этьена».

— По сравнению с прошлым годом мы стали слабее, потому что ушли ведущие игроки. А вместо них пришли футболисты, которые и близко не могут их заменить. Это самое главное. На сегодняшний день «Сент-Этьен» просто сильнее.

— Такое впечатление, что футболисты остановились или ноги подсели. Особенно в центре поля не удавалось ни разгонять атаки, ни отрабатывать назад.

— Я уже частично ответил на этот вопрос. Чтобы разгонять атаки, нужно иметь таких футболистов, какие у нас были в прошлом году: Коноплянка, Калинич, Канкава, Стринич. Пришли на их место, скажем так, мягкие игрушки, бесплатные, которые никому не нужны. Долго не надо рассказывать. «Сент-Этьен» — серьезная команда, и с ними нужно играть на скоростях. У нас сегодня вышли восемь человек старше тридцати лет. Вот и весь ответ.