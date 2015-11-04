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Минасов: «Для Широкова не важна критика псевдоэкспертов»

4 ноября 2015, 18:54
1

Арсен Минасов, который является агентом полузащитника «Спартака« Романа Широкова, рассказал о причинах того, почему переговоры по новому соглашению 34-летнего игрока пока не начались.

«Почему переговоры о контракте с Широковым не начинаются? До конца нынешнего контракта еще восемь месяцев. Много времени. В данном случае нормальная ситуация. Мы совершенно по этому поводу не переживаем.

Критика? Для Романа важна критика и мнение настоящих специалистов – то есть тренеров, у которых он играл и играет. Мнение же остальных псевдоэкспертов, не востребованных в футболе, его мало интересует.

Ведь кто его критикует? Кафельников, например, хоть и большой теннисист, далеко не специалист в области футбола. Ряд журналистов тоже…Разве Романа критикуют Слуцкий, Аленичев, Капелло? От кого вы слышали? От некоторых бывших спартаковцев? Но они, видимо, не наигрались еще, возможно, завидуют, кто-то не востребован как тренер», – заявил Минасов.

Отметим, что недавно генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что клуб может расстаться с пятью-шестью футболистами. Пока не известно, входит ли Широков в этот список. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Широкова составляет 2.5 миллиона евро.

В текущем сезоне Широков провел в составе «Спартака» в российской Премьер-лиге 14 матчей, отдав в них три голевых паса, а также получив три предупреждения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Широков Роман
Комментарии (1)
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Недовольный
1446657605
Ах ну да,как же мы все забыли что он не для зрителей играет,мы же для него говно)Он еще будучи бомжом об этом очень понятно высказался.Поэтому никогда к нему уважения не будет от зрителей, зато тренеры его очень уважают,ведь он для них играет видимо.Хотя денюжки получает которые зрители платят за билет)
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