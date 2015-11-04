Ребров: «Нам нужно играть на победу»

Наставник «Динамо« Киев Сергей Ребров рассчитывает сыграть в атакующий футбол в Лондоне против «Челси».

«Важно играть на победу, атаковать всей командой и обороняться так же. Мы приехали не только обороняться, и ребята это понимают. Важно показывать футбол, который достоин клуба «Динамо». В игре в Киеве мы работали компактно и заслужили это очко. В этом матче нам нужно играть на победу, и мы будем это делать.

Думаю, нам не нужно думать о том, какую позицию сейчас «Челси» занимает в своем чемпионате. У них авторитетный тренер, который должен решить проблемы. Мы продемонстрировали в Киеве, что можно играть против них», – заявил Ребров.

Напомним, что матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.