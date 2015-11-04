Широков: «Выход в четвертьфинал чемпионата Европы – неплохой результат»

Капитан сборной России Роман Широков рассчитывает добраться минимум до четвертьфинала чемпионата Европы во Франции.

«Сейчас, когда еще не прошла жеребьевка, сложно предсказать на какой результат может рассчитывать сборная России. Думаю, выход в четвертьфинал – достаточно неплохой результат.

В принципе, нет таких соперников, против которых хотелось бы очень сыграть. Мы в последнее время со многими играли. Наверное, против англичан было бы неплохо сыграть – будет много болельщиков», – сказал Широков.

Напомним, что сборная России напрямую квалифицировалась на турнир, который пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. Жеребьевка финального этапа пройдет 12 декабря в Париже.