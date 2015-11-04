«Челси» – «Динамо» Киев. Смотреть онлайн

Большой матч ожидается в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» между «Челси» и киевским «Динамо». Не секрет, что в прессе активно муссируется тема с возможным увольнением наставника «аристократов» Жозе Моуринью по причине очень плохих результатов на стартовом отрезке сезона. Вполне возможно, что подопечные Сергея Реброва могут стать могильщиками для тренерских перспектив португальца во время его второго пребывания в «Челси».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Челси» – «Динамо» Киев, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.