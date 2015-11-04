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Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль»

4 ноября 2015, 10:36
12

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», в ближайшее время может вернуться в ряды мерсисайдцев. Сообщается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп лично проявил инициативу.

Полузащитник клуба МЛС уже беседовал с немецким специалистом, и тот уговаривал его вернуться в команду, чтобы помочь «Ливерпулю» в текущем сезоне. Правда, пока речь идет только о временном контракте, поскольку зимой в американском первенстве наступает длительная пауза.

В регулярном чемпионате, который уже завершился, Джеррард провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Лос-Анджелес Гэлакси Ливерпуль Джеррард Стивен Клопп Юрген
Комментарии (12)
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JendosParavoz
1446623090
о, хоть и слух, а приятно!
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Romio-xxx
1446623096
И Лэмпарда в Челси,порядок навести.
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Onlyreven
1446623404
Было бы очень круто!)
Ответить
armpower13
1446623917
Великий СтвиДжи!
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Wayne Rooney 10
1446626753
Сейчас еще Лэмпарда в Челси. Батьки порядок наводить будут, а то разгельдяи одни на поле. Конечно красиво будет.
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anri1703
1446632310
было бы здорово )
Ответить
xxxl8484
1446637444
+
Ответить
Тони Монтана
1446645334
что он что Лэмпард туда сюда перебегают
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ManUtd-Volgograd
1446651263
А МЮ пусть Скоулза вернет
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dzvinka
1446733539
да в аренду на 3 месяца, почему бы и нет!
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