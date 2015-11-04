Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», в ближайшее время может вернуться в ряды мерсисайдцев. Сообщается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп лично проявил инициативу.



Полузащитник клуба МЛС уже беседовал с немецким специалистом, и тот уговаривал его вернуться в команду, чтобы помочь «Ливерпулю» в текущем сезоне. Правда, пока речь идет только о временном контракте, поскольку зимой в американском первенстве наступает длительная пауза.



В регулярном чемпионате, который уже завершился, Джеррард провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.