Энрике: «Мы не собираемся завтра играть по схеме 4-4-2»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, как его команда собирается играть против БАТЭ в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов.

«Восстановление Лионеля Месси идет по плану. Свежих новостей о его травме нет. Я бы не слишком волновался о травмах до весны. В этом году из-за потерь я использую некоторых игроков чаще, но с января мы снова будем во всеоружии. Мы не собираемся завтра играть по схеме 4-4-2, скорее, используем какую-то другую тактику. Здорово проявлять на поле гибкость», – говорит Энрике.

Напомним, в третьем туре каталонцы обыграли борисовчан со счетом 2:0.

Матч «Барселона» – БАТЭ состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.