Нигматуллин: «Гилерме мог бы стать главным конкурентом Акинфеева в сборной»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре вратаря «Локомотива» Гилерме, который может начать свои выступления в составе национальной команды.

«Шесть пропущенных от «Кубани» мячей – не показатель. На самом деле винить его можно только в одном голе. Любой вратарь не имеет права пропускать из «песочной ямы», а тем более обладающий такими габаритами. В остальных эпизодах нужно предъявлять претензии полевым игрокам, которые позволяли «Кубани» проводить голевые атаки.

Гилерме – очень сильный голкипер. Если это было не так, я бы не стал в свое время в качестве агента заниматься его переездом в Россию. За годы в «Локомотиве» он прибавил, стал лидером и капитаном команды. Полностью адаптировался. Выучил русский язык и сдал экзамены на получение российского гражданства.

С точки зрения физических данных и вратарской школы Гильерме, возможно, лучший в России. Единственное, ему нужно прибавлять в стабильности. Думаю, в нашей национальной команде он был бы главным конкурентом Игоря Акинфеева. Хотя я не сильно поддерживают приглашение иностранца в сборную. Все-таки страну Яшина и Дасаева такое решение не украсит. Это будет камнем в сторону нашего вратарского цеха», – считает Нигматуллин.