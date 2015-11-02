Верратти не хочет переходить в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не собирается покидать клуб, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

«Это вопрос, который в настоящее время не имеет значения. Приятно, когда большие команды заинтересованы в тебе, но мой приоритет – остаться в ПСЖ. Я благодарен клубу, и я счастлив здесь. Я не понимаю, зачем мне уходить», – заявил Верратти.

Отметим, стоимость Верратти оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне он провел 13 матчей в составе «ПСЖ».