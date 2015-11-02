«Спартак» и Широков пока не ведут переговоров о новом контракте

Полузащитник «Спартака» Роман Широков, контракт которого действует до окончания этого сезона, пока не ведет переговоры о его продлении.

«Переговоры еще не начали, а какие мысли по этому поводу, надо спросить у руководства «Спартака». Мое желание? Отталкиваться от желания «Спартака». У меня, может быть, и есть желание остаться, но смысл в нем, если у них другая позиция? Если руководство сделает предложение, тогда и поговорим. На данный момент желания менять команду у меня нет», – заявил Широков.

Напомним, в этом сезоне Широков провел 14 матчей в составе «Спартака» в Премьер-лиге.