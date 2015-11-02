Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» и Широков пока не ведут переговоров о новом контракте

«Спартак» и Широков пока не ведут переговоров о новом контракте

2 ноября 2015, 14:05
3

Полузащитник «Спартака» Роман Широков, контракт которого действует до окончания этого сезона, пока не ведет переговоры о его продлении.

«Переговоры еще не начали, а какие мысли по этому поводу, надо спросить у руководства «Спартака». Мое желание? Отталкиваться от желания «Спартака». У меня, может быть, и есть желание остаться, но смысл в нем, если у них другая позиция? Если руководство сделает предложение, тогда и поговорим. На данный момент желания менять команду у меня нет», – заявил Широков.

Напомним, в этом сезоне Широков провел 14 матчей в составе «Спартака» в Премьер-лиге.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1446465191
Если Широков хочет играть и дальше, то ему нужно уходить из этого свинарника. В Спартаке он потерялся,а до Спартака был супер фигурой.
Ответить
Zeff
1446472293
Когда играл в Зените, Спаллетти называл его фантастическим игроком.
Ответить
1d2i0m9o8n8
1446476913
Иди в Краснодар, а то затухнеш!!!
Ответить
Главные новости
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
7
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
14
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
7
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Все новости
Все новости
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
1
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
7
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
14
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
7
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
2
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+