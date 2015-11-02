«ПСЖ» отказался от приглашения Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью, который пока числится главным тренером «Челси», не входит в сферу интересов руководства «ПСЖ». Уже ближайшим летом у французского клуба закончится контракт с нынешним наставником Лораном Бланом. О его продлении пока никакой информации нет. Судьбу бывшего игрока сборной Франции может решить выступление команды в Лиге чемпионов.

Что касается Моуринью, то в Париже считают его стиль ведения игры неприемлемым. Еще один нюанс – не самые дружеские отношения с защитником Давидом Луизом и форвардом «Реала» Криштиану Роналду, которого «ПСЖ» планирует приобрести перед следующим сезоном.

Среди основных сменщиков Блана называются Хосеп Гвардиола («Бавария»), Арсен Венгер («Арсенал») и Диего Симеоне («Атлетико»).