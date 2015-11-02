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«ПСЖ» отказался от приглашения Моуринью

2 ноября 2015, 11:38
8

Португальский специалист Жозе Моуринью, который пока числится главным тренером «Челси», не входит в сферу интересов руководства «ПСЖ». Уже ближайшим летом у французского клуба закончится контракт с нынешним наставником Лораном Бланом. О его продлении пока никакой информации нет. Судьбу бывшего игрока сборной Франции может решить выступление команды в Лиге чемпионов.

Что касается Моуринью, то в Париже считают его стиль ведения игры неприемлемым. Еще один нюанс – не самые дружеские отношения с защитником Давидом Луизом и форвардом «Реала» Криштиану Роналду, которого «ПСЖ» планирует приобрести перед следующим сезоном.

Среди основных сменщиков Блана называются Хосеп Гвардиола («Бавария»), Арсен Венгер («Арсенал») и Диего Симеоне («Атлетико»).

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Роналду Криштиану Луис Давид Моуринью Жозе Блан Лоран
Комментарии (8)
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Alex3920486
1446454923
Пусть идет лесом это Хитриньо!!
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Alex3920486
1446454941
Мудриньо
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dolf666
1446458958
ПСЖ настолько уверенны, что уже подбирают тренера который ладит с Роналду?)) а так, да, ПСЖ очень красиво играет и идёт верной дорогой к статусу Европейского гранда, так что Моура категорически нельзя пускать сюда.
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борька
1446460451
хороший тренер, как и любой человек, с кем в ладах, с кем на ножах
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FIRESTAR
1446461745
Список кандидатов весьма странный. Не знаю кто из них может летом бросить свои команды..
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dzvinka
1446462824
и правильно считают, зачем превращать ПСЖ в автобус.
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ManUtd-Volgograd
1446465015
Блана в МЮ!!! В Псж на Венгера было бы интересно посмотреть с топ составом. Пора бы уже и в Арсенале что то менять
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