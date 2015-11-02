Экс-наставник сборной России Фабио Капелло готов возглавить «Челси«. Известно, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью находится в шаге от увольнения: его команда одержала одну победу в последних восьми играх. 11 набранных очков позволили расположиться команде лишь на 15-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

Владелец «Челси» Роман Абрамович дал Моуринью два матча на исправление этой плачевной ситуации: в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» и в игре со «Стоук Сити» в чемпионате Англии.

В качестве главных кандидатов на эту роль также называются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.