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    Абрамович дал Моуринью два матча

    Владелец «Челси» Роман Абрамович дал две игры главному тренеру команды Жозе Моуринью на исправление ситуации.

    Если результаты матчей с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов и против «Сток Сити» в АПЛ не удовлетворят российского бизнесмена, то португальский специалист будет уволен.

    По сведениям источника, команду принять согласился итальянец Карло Анчелотти, который готов подписать контракт до окончания сезона.

    Абрамович был готов дать Моуринью больше времени, но поражение от «Ливерпуля» изменило его мнение.

    Источник: ESPN

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    01.11.2015 20:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 ноября 2015, 03:59

      Всему есть предел

      1
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 2 ноября 2015, 02:40

      Лучше бы провели для Жозе прощальную игру с Динамо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 2 ноября 2015, 02:01

      П..да Динамо,чувствую...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 2 ноября 2015, 00:59

      Отдохнет пол года и в Зенит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      Smekaev > Ardenn 2 ноября 2015, 12:18

      Да сам бы очень хотел - АВБ отличную команду сделал, и его потенциальный уход расстраивает. Хоть и не болею за Зенит, но очень уж не хочется терять такую мощную команду в чемпионате. А Маур способен еще на большее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 1 ноября 2015, 23:30

      Посылал бы он сам уже эту Абрашкину контору. Для него работа всегда найдётся.
      Тренер отличный, клубец с запашком...

      1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 ноября 2015, 23:23

      Ну ХОХЛОВ и Сток они обыграют,а дальше что?

      -1
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > CSKA №1 8 ноября 2015, 00:04

      Сток обыграют,говоришь=)))?

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM 1 ноября 2015, 21:50

      Маур уже не торт.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > GM 1 ноября 2015, 21:54

      Торт с кремом или вафельный?))

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > 2 ноября 2015, 23:45

      Ты о чем?Я твои тюремные приколы не понимаю,ищи себе ровных!

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM > джон базелон 3 ноября 2015, 12:03

      Ты же видишь, какая у чОткого пацана кликуха ;)

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > GM 3 ноября 2015, 13:59

      Ага))

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 1 ноября 2015, 21:23

      Нужно было уволят раньше

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 ноября 2015, 21:09

      Одна победа и ничья,оставят,а потом все за ново начнется

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