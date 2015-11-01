Абрамович дал Моуринью два матча

Владелец «Челси» Роман Абрамович дал две игры главному тренеру команды Жозе Моуринью на исправление ситуации.

Если результаты матчей с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов и против «Сток Сити» в АПЛ не удовлетворят российского бизнесмена, то португальский специалист будет уволен.

По сведениям источника, команду принять согласился итальянец Карло Анчелотти, который готов подписать контракт до окончания сезона.

Абрамович был готов дать Моуринью больше времени, но поражение от «Ливерпуля» изменило его мнение.