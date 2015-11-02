Михайлович: «Милан» показал свой боевой дух»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович пока не готов назвать победный матч против «Лацио» поворотным моментом для своей команды.

«Мы действовали на поле очень компактно, быстро перекрывали все свободные зоны. Мы понимали, что матч получится трудным, но игроки показали свой боевой дух. Признаюсь, что я доволен этой победой.

Пока сложно сказать, можно ли считать этот момент поворотным или нет, но нам по-прежнему нужно идти матч за матчем и не заглядывать далеко вперед. Это наша третья победа подряд, что позволило нам подняться в таблице.

Теперь мы играем с меньшим страхом, с тех пор как перешли на схему 4-3-3, мы стали меньше испытывать проблем в обороне», – отметил Михайлович.

Напомним, матч «Лацио» – «Милан» закончился со счетом 1:3.