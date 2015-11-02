Тихонов: «Игроки четко выполнили тренерскую установку»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил дисциплину игроков своей команды, которая помогла им одержать уверенную победу над «Крыльями Советов» в матче российской Премьер-лиги.

«Первый тайм не предвещал такого разгрома хозяев. «Крылья» начали встречу достаточно уверенно, хорошо контролировали мяч, остро атаковали флангами, где действовали Цаллагов и Бато. Но, по сути, у наших ворот был лишь один опасный момент. Хорошо, что затем Мамаеву удалось использовать свой шанс, благодаря чему мы ушли на перерыв с преимуществом.

Ребята четко выполнили тренерскую установку: оккупировали середину поля и во время атак максимально использовали освобождавшиеся зоны.

Почему старт «Краснодара» получился невыразительным? Сказалась нехватка опыта игры на два фронта. Встречи в Лиге Европы с ПАОК, «Габалой» и дортмунской «Боруссией» потребовали не только большой физической, но и психологической нагрузки. К тому же пошли травмы», – рассказал Тихонов.

Напомним, матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:4.