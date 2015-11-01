Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тукманов: «Если бы акционеры хотели, то они давно бы закрыли «Торпедо»

Тукманов: «Если бы акционеры хотели, то они давно бы закрыли «Торпедо»

1 ноября 2015, 17:13
1

Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов рассчитывает, что тяжелая ситуация, в которую угодили "автозаводцы", в скором времени решится.

- Вместе с главным акционером ведем поиск спонсоров. Нам говорят, что все под контролем. Сегодня команда живет, завершает первую часть чемпионата. Что будет дальше, посмотрим.

- В 2015 году "Торпедо" осталось провести два матча в Москве. Это хорошо, учитывая непростое финансовое положение?

- На один матч придется арендовать стадион, а других расходов не предвидится.

- Ваши прогнозы на зиму?

- Рассчитываю, что эта сложная ситуация закончится и мы выйдем из нее. Если бы у акционеров было решение закрыть команду, они бы сделали это давно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Торпедо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дек
1447237624
Какой наивный! Собяша кидает всех. И "Торпедо" кинет
Ответить
Главные новости
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
7
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
13
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
7
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»
2025.12.02 08:42
1
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
2025.11.19 22:33
1
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+