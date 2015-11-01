Тукманов: «Если бы акционеры хотели, то они давно бы закрыли «Торпедо»

Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов рассчитывает, что тяжелая ситуация, в которую угодили "автозаводцы", в скором времени решится.

- Вместе с главным акционером ведем поиск спонсоров. Нам говорят, что все под контролем. Сегодня команда живет, завершает первую часть чемпионата. Что будет дальше, посмотрим.

- В 2015 году "Торпедо" осталось провести два матча в Москве. Это хорошо, учитывая непростое финансовое положение?

- На один матч придется арендовать стадион, а других расходов не предвидится.

- Ваши прогнозы на зиму?

- Рассчитываю, что эта сложная ситуация закончится и мы выйдем из нее. Если бы у акционеров было решение закрыть команду, они бы сделали это давно.