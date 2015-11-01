Веркаутерен: «Проиграли команде, которая гораздо лучше нас»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после поражения от «Краснодара» (0:4) подвел итог данной встречи.

«Считаю, что мы проиграли команде, которая гораздо лучше нас. Поэтому приходилось рисковать, раскрываться и давать сопернику шансы.

Первые десять минут в первом тайме и пять-восемь во втором мы действительно действовали неплохо. Но команда не дотянула даже до своего собственного уровня. Мы плохо контролировали мяч, страдало качество паса. Если подытожить, то, во-первых, мы играли против сильного оппонента. А во-вторых, просто не вышли на тот уровень, на который должны были», – рассказал бельгиец в прямом эфире телеканала «Наш Футбол».