РФПЛ. Дубль Девича принес «Рубину» победу над «Анжи»

Благодаря дублю Марко Девича казанский «Рубин» сумел взять верх над махачкалинским «Анжи» в матче 14-го тура чемпионата России.

Заметим, что украинцу для оформления двух забитых мячей хватило всего пары минут. Что касается гостей, то во втором тайме Илья Максимов сумел сократить отставание в счете, однако этого не хватило для итогового успеха махачкалинцев.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Девич, 19; 0:2 – Девич, 21; 1:2 – Максимов, 64.

Анжи: Песьяков, Тигиев, Гаджибеков, Жиров, Ещенко, Агаларов (Зотов, 46), Максимов, Эбесилио, Хадарцев (Леонардо, 67), Алмейда, Боли.

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Устинов (Билялетдинов, 57), Камболов, Кисляк (Карадениз, 46), Георгиев, Оздоев, Эдуардо, Канунников, Девич (Ахметов, 87).

Предупреждение: Эбесилио, 66.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

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