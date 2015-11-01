Главный тренер КАМАЗа: «Мои футболисты питаются «Дошираком»

Главный тренер КАМАЗа Владимир Клонцак рассказал, что игроки челнинской команды, из-за долгов проигнорировавшие одну из тренировок, все же приняли решение выйти на матч 19-го тура первенства ФНЛ с «Томью», который состоится 1 ноября в Нижнекамске.

— Скрывать не буду, ребята пропустили одну тренировку на этой неделе, — подтвердил Клонцак. — Ситуация тяжелая. Долги еще за прошлый сезон, а в этом должны зарплату почти за три месяца — и игрокам, и тренерам, и персоналу. Правда, вот дали аванс. У клуба до сих пор не принят бюджет. 1 ноября выходит из отпуска президент Татарстана — надеемся, тогда что-то изменится к лучшему. Это не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Хотя они однозначно молодцы — бьются, номер не отбывают. Я им очень благодарен за такое отношение. Ребята приняли решение, что будут играть против «Томи». Следующий матч в Ярославле 8 ноября? Вот по нему пока не знаю…