Роналду вышел на третье место среди бомбардиров пяти ведущих лиг в истории

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, забив гол в матче 10-го тура Примеры в ворота «Лас-Пальмаса» (3:1), сравнялся по общему количеству результативных ударов в пяти ведущих европейских чемпионатах с англичанином Стивеном Блумером, выступавшим на рубеже XIX и XX веков и вышел на третье место. У обоих в сумме по 317 результативных ударов. Впереди португальца только Джимми Гривз (Англия) с 366 голами и Герд Мюллер (Германия) — 365 мячей. Роналду забил 233 гола в Примере и 84 — в АПЛ.
Десятка лучших бомбардиров пяти ведущих европейских чемпионатов в истории:
1. Джимми Гривз (Англия) — 366
2. Герд Мюллер (Германия) — 365
3-4. Криштиану Роналду (Португалия) — 317
3-4. Стивен Блумер (Англия) — 317
5. Дикси Дин (Англия) — 310
6. Делио Оннис (Аргентина/Италия) — 299
7. Лионель Месси (Аргентина) — 288
8. Гордон Ходжсон (Англия/ЮАР) — 287
9. Алан Ширер (Англия) — 283
10. Сильвио Пиола (Италия) — 274.