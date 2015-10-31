Тиаго Силва: «Мы в состоянии обыграть «Реал»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва после победы над «Ренном» (1:0) рассказал, что ожидает от предстоящей гостевой встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Будем думать об игре с «Реалом» завтра. Мы едем в Мадрид с позитивным настроем, и я думаю, что мы в состоянии там выиграть.

Не знаю, будет ли играть Бензема, но полагаю, «Реал» будет играть в более агрессивно, чем в первом матче в Париже. Я чувствую себя хорошо и сделаю все, чтобы обеспечить надежную игру в обороне. Постараемся плотно играть в обороне и более интенсивно – в атаке», – сказал Силва.