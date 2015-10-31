Венгер: «Для Кэмпбелла наступил определяющий момент для его будущего в «Арсенале»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что для нападающего Хоэля Кэмпбелла наступил определяющий момент для его будущего в команде. После травм Тео Уолкотта и Алекса Окслэд-Чемберлена форвард может получить шанс в предстоящем матче с "Суонси".

«Я хотел сохранить Кэмпбелла в команде. Он уже два или три раза был в аренде, но сейчас наступает определяющий момент для его будущего в «Арсенале».

Плохо, когда ты играешь за один клуб, но все время отправляешься в аренды, ты уже не знаешь, играешь ты в этой команде или нет.

Кэмпбелл может играть справа в атаке и центрфорварда. Его игра – это смесь Уолкотта и Жиру. Хоэль умеет играть спиной к воротам, как Жиру, в то же время он владеет дриблингом», - сказал Венгер.