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Мутко: «Сейчас смысла в освобожденном тренере нет»

31 октября 2015, 06:37
1

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что Леонид Слуцкий согласился совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России до окончания Евро-2016.

– Контракт со Слуцким рассчитан до окончания чемпионата Европы. Не хотели торопиться?

– Это обычный прагматизм, ничего более. Обсудили все с Леонидом Викторовичем, с Евгением Ленноровичем (Гинером). У нас сейчас два матча в ноябре, чемпионат страны заканчивается в мае, в июне сборная сыграет с Италией и будет готовиться к Euro. Смысла в освобожденном тренере нет. Конечно, мы выступаем за концепцию с освобожденным тренером, но так сложилось, что на данный момент наш тренер – Слуцкий. И принимать какие-то решения, настаивать на его освобождении из клуба нет необходимости. Леонид Викторович прекрасно справляется с работой, в ноябре он отвлечется на встречи с Португалией и Хорватией, а дальше будет заниматься ЦСКА. Он видит всех футболистов, находится внутри процесса. Сергей Балахнин много работает, занимается аналитикой. Нас все это устраивает. А дальше, после Eвро, обязательно будем решать вопрос об освобожденном тренере. Это наш следующий шаг.

– Как Слуцкий отреагировал на подписание контракта?

– Он профессионал, практичный человек. Говорил, что не стоит обсуждать будущее, говорил, что давайте сыграем сначала во Франции. Он понимает, что сегодня все любят, а завтра, не дай бог проиграем, любовь испарится. Нужно двигаться вперед шаг за шагом. Решение принято, и мы будем за него отвечать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (1)
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Диктор
1446271255
Трепло ты-что изначально говорил? А теперь.Противно слушать,реально уже.
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