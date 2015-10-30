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В следующем сезоне могут ужесточить лимит и ликвидировать ПФЛ

30 октября 2015, 19:18
24

В следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров может быть ужесточен до шести иностранных футболистов в заявке каждой команды на сезон.

Такое предложение включено в доклад «О развитии футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года», подготовленный рабочей группой к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

В этом докладе для РФПЛ предлагается формула «не более шести легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле», а для ФНЛ – «не более трех легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле».

Отмечается, что есть несколько версий этого доклада, одна из которых содержит предложение ликвидировать ПФЛ с сезона-2016/17, оставив только две профессиональные лиги – РФПЛ и ФНЛ с единой системой управления. Вместо ПФЛ предлагается организовать систему турниров «до 19 лет» и «до 21 года» с участием молодежных команд профессиональных футбольных клубов.

В этой же версии доклада авторы предлагают отменить правило прямого вылета в ФНЛ для команд, занявших последние места в турнирной таблице РФПЛ по итогам нынешнего сезона, организовать стыковые матчи между соответствующими командами РФПЛ и ФНЛ и увеличить состав участников РФПЛ в следующем сезоне до 18 команд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (24)
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pravda
1446222688
Ааааа Мутко жжжжжот!!! Я за 18 и стыки, хоть и не справедливо с одной стороны, но пусть играет в ПЛ сильный
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ManUtd-Volgograd
1446222977
Мутко решил переплюнуть Платини по неадекватности!!!
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ManUtd-Volgograd
1446223074
Зарплаты уменьшите русским игрокам и они сразу начнут играть в футбол. А то, что придумано сейчас - полная чушь!
Ответить
ManUtd-Volgograd
1446223400
Кокорин хочет зарабатывать больше чем Фалькао Вот к чему это приведет. Так как русских топ игроков мало, наши псевдозвезды будут требовать нереальные контакты. И Мутко считает, что ужесточение лимита приведет к развитию нашего футбола??? Нужно наоборот убрать лимит, чтоб русские игроки бились за место в составе! ОДУМАЙТЕСЬ РФС!!!
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Sherd_97
1446224594
РФС андоны, издают законы, чтобы стадионы превратились в цирк, но мы не терпилы мы достанем пиро и отправим в ад ваш чемпионат, ла-ла-лай-лай-лай
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KosSidFCZP
1446225660
Идиотизм,давате только в России играть,нахер европа и еврокубки
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zagrizlik
1446226030
Надо просто подождать пару лет,сборная обосрётся на мире,мутко смешают с дерьмом все кому не лень и футбол начнёт развиваться в правильном русле.
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Mr Rikko
1446230658
Бингооо!!!! Я вчера именно об этом и писал. Нууу, почти об этом... А дальше вообще спорт запретим официально... Любой.
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toxa187
1446230760
ну да, пфл запретим и в периферии не будет спорта вообще. пушай народ бухает, а не на футбол ходит)))
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ArtMan91
1446238090
ликвидируйте рфс ,и создайте что нибудь нормальное
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