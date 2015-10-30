В следующем сезоне могут ужесточить лимит и ликвидировать ПФЛ

В следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров может быть ужесточен до шести иностранных футболистов в заявке каждой команды на сезон.

Такое предложение включено в доклад «О развитии футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года», подготовленный рабочей группой к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

В этом докладе для РФПЛ предлагается формула «не более шести легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле», а для ФНЛ – «не более трех легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле».

Отмечается, что есть несколько версий этого доклада, одна из которых содержит предложение ликвидировать ПФЛ с сезона-2016/17, оставив только две профессиональные лиги – РФПЛ и ФНЛ с единой системой управления. Вместо ПФЛ предлагается организовать систему турниров «до 19 лет» и «до 21 года» с участием молодежных команд профессиональных футбольных клубов.

В этой же версии доклада авторы предлагают отменить правило прямого вылета в ФНЛ для команд, занявших последние места в турнирной таблице РФПЛ по итогам нынешнего сезона, организовать стыковые матчи между соответствующими командами РФПЛ и ФНЛ и увеличить состав участников РФПЛ в следующем сезоне до 18 команд.