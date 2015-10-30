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    В следующем сезоне могут ужесточить лимит и ликвидировать ПФЛ

    В следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров может быть ужесточен до шести иностранных футболистов в заявке каждой команды на сезон.

    Такое предложение включено в доклад «О развитии футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года», подготовленный рабочей группой к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

    В этом докладе для РФПЛ предлагается формула «не более шести легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле», а для ФНЛ - «не более трех легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле».

    Отмечается, что есть несколько версий этого доклада, одна из которых содержит предложение ликвидировать ПФЛ с сезона-2016/17, оставив только две профессиональные лиги – РФПЛ и ФНЛ с единой системой управления. Вместо ПФЛ предлагается организовать систему турниров «до 19 лет» и «до 21 года» с участием молодежных команд профессиональных футбольных клубов.

    В этой же версии доклада авторы предлагают отменить правило прямого вылета в ФНЛ для команд, занявших последние места в турнирной таблице РФПЛ по итогам нынешнего сезона, организовать стыковые матчи между соответствующими командами РФПЛ и ФНЛ и увеличить состав участников РФПЛ в следующем сезоне до 18 команд.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.10.2015 19:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +92

      Damon 31 октября 2015, 15:11

      "Заставь дурака богу молиться, так он лоб расшибёт" Если уж надо выпендриться с 2018 годом, так есть же Сочинский опыт, натулизируйте "Анов" и т.п. Нехрен и так убогонький наш футбол добивать. Сколько ослов не лелей, отборным овсом не закармливай, скакунами не станут и на бегах не выиграют.
      Иногда, хочется, что бы вмешательство политиков, нашу футбольную федерацию дисквалифицировали на несколько лет и от ЧМ 2018 отстранили.Может тогда чинуши наконец-то уберут свои жирные руки от футбола.

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      Рейтинг: +27

      Sanek999 31 октября 2015, 02:53

      Вы надоели с ужесточением лимита! Сначала постройте спортивные школы и стадионы, а потом и лимит ужесточайте! И просмотры в клубы сделайте бесплатно!!!

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Sanek999 31 октября 2015, 10:49

      Так есть у клубов свои школы. Кому нужно, тот эти школы содержит и растит молодежь.

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      Рейтинг: +27

      Sanek999 > Антибиотик 31 октября 2015, 16:42

      да согласен! но просмотр в школу очень дорогой! не каждому по карману!

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      Рейтинг: +823

      diktatop 31 октября 2015, 01:43

      ликвидировали, области(краи, регионы) остаются без футбола. Вон Вологодская область имела 2 клуба в ПФЛ а теперь у нас футбола вообще нет!!! Сделали поляну новую а играть не кому...и нет теперь зрителей на новой поляне футбольной

      1
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 31 октября 2015, 00:07

      Вместо того, чтобы развивать детский футбол, они его уничтожают! Лучше оставшиеся куски мозгов себе ликвидируйте, толку от них никакого! Чистой воды ИДИОТЫ!

      2
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      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT 31 октября 2015, 00:07

      ликвидировать пфл ???????????? Совсем ebanulis'?? и они еще говорят о развитии футбола в нашей стране. Походу мозг у них ликвидировали !!!!!!

      2
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 30 октября 2015, 23:48

      ликвидируйте рфс ,и создайте что нибудь нормальное

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      Рейтинг: +12

      Питер2015 30 октября 2015, 22:17

      Маразм крепчает

      2
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      Рейтинг: +13

      toxa187 30 октября 2015, 21:46

      ну да, пфл запретим и в периферии не будет спорта вообще. пушай народ бухает, а не на футбол ходит)))

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 30 октября 2015, 21:44

      Бингооо!!!! Я вчера именно об этом и писал. Нууу, почти об этом... А дальше вообще спорт запретим официально... Любой.

      3
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      Рейтинг: +13

      toxa187 30 октября 2015, 21:40

      пипец, а что делать с легами с долгосрочными контрактами?

      1
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