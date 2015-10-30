«Динамо» понесет наказание за невыплату суммы за переход Денисова

В четверг Палата по разрешению споров РФС вынесла приняла решение оштрафовать московское «Динамо» за неисполнение предыдущего решения по невыплате суммы за переход полузащитника Игоря Денисова.

«Динамо» обязано сделать все выплаты в течении 7 дней.

В полном тексте говорится: «Было решено удовлетворить заявление ЗАО «ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург) о применении санкций в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» за неисполнение Решения Палаты от 09 сентября 2015 года о солидарной выплате за переход футболиста-профессионала Денисова И.В. частично. В связи с неисполнением Решения Палаты от 09 сентября 2015 года наложить штраф на АО «ФК «Динамо-Москва». Обязать АО «ФК «Динамо-Москва» исполнить решение Палаты от 09 сентября 2015 года в течение 7 (Семи) календарных дней с момента вступления настоящего решения в силу».