«Депортиво» – «Атлетико». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 10-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» приедет в гости на стадион «Рисаор», где выступает «Депортиво». Таким образом у «матрасников» появится реальный шанс подняться на вершину таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало в 22:30. Не пропустите!