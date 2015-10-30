Резвухин: «Прудников как обычно все перепутал»

Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о задолженности перед футболистами клуба по зарплате, которая составляет полтора месяца. Руководитель пообещал, что в ближайшее время она будет ликвидирована.

«Про два месяца – это неверная информация. Прудников как обычно все перепутал. Задолженность по зарплате составляет не два месяца, а полтора. Долги мы погасим в ближайшее время. Финансовая ситуация у нас нормальная, не хуже, чем у других клубов», – сказал Резвухин.

Напомним, что в четверг «Амкар» в 1/8 финала Кубка России на выезде обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0.