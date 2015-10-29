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    Гаджиев: У «Локомотива» отсутствовала группа ведущих игроков»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу в матче 1/8 Кубка России против «Локомотива» (1:0). Наставник сравнил эту игру с недавней встречей команд в рамках РФПЛ, которую «Амкар» проиграл со счетом 0:3.

    «Игры разные бывают, даже у одних и тех же команд. Этим футбол и хорош. «Локомотив», как мне кажется, сегодня играл не самым оптимальным составом. Мы чуть получше сыграли, чем предыдущую игру с «Локомотивом». И «Локомотив» похуже играл, выглядит несколько хуже их состояние. Плюс группа игроков ведущих отсутствовала», - говорит Гаджиев.

    Победу «Амкару» принес гол Джикии – бывшего игрока «Локомотива».

    «Игрок, который выходит играть против своей бывшей команды, он внутренне как-то хочет сыграть на пределе своих возможностей», - поделился Гаджиев мнением по этому поводу.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    29.10.2015 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 30 октября 2015, 05:26

      бред, амкар если бы хотел то могли бы и разгромить стоячий локомотив! я в гневе от такой игры железнодорожников!!!

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