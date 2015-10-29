Кубок России. «Динамо» дожало «Крылья Советов»

В матче 1/8 Кубка России «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:1). Москвичей вывел в следующий раунд гол Ташаева в концовке встречи.

Кубок России. 1/8 финала

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ташаев, 87.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Бато (Садик, 90+1), Померко, Габулов (Яковлев, 86), Драгун (Симайс, 86), Молло, Яхович.

Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Морозов, Жирков, Ионов, Зобнин, Соснин, Ташаев, Кокорин (Живогляддов, 66), Погребняк.

Предупреждения: Габулов, 43; Яхович, 72; Яхович, 75.

Удаление: Яхович, 75.

Судья: Александр Егоров.

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