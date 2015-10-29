Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубок России. «Динамо» дожало «Крылья Советов»

29 октября 2015, 19:56
6

В матче 1/8 Кубка России «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:1). Москвичей вывел в следующий раунд гол Ташаева в концовке встречи.

Кубок России. 1/8 финала

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ташаев, 87.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Бато (Садик, 90+1), Померко, Габулов (Яковлев, 86), Драгун (Симайс, 86), Молло, Яхович.

Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Морозов, Жирков, Ионов, Зобнин, Соснин, Ташаев, Кокорин (Живогляддов, 66), Погребняк.

Предупреждения: Габулов, 43; Яхович, 72; Яхович, 75.

Удаление: Яхович, 75.

Судья: Александр Егоров.

Календарь Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия Крылья Советов Динамо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нигелист
1446142276
Динамо эта победа на пользу не пойдет.
Ответить
sapartaknaprimer
1446143358
Динамо молодец
Ответить
kuman1970
1446145828
жирик симулянт.на нем молло в том матче удалили, здесь яховича. рыбак хре....в
Ответить
Лэмпард
1446155593
Дэбильный заголовок. "Динамики отскочили в Самаре". Так лучше
Ответить
Cнег
1446156280
Ташаев - динамовский кубковый "Сульшер". Браво, Саша!!!
Ответить
Alex2712
1446173098
Дожало??? :))))))))))) Ну да разорвали просто!!!
Ответить
Главные новости
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
3
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
2
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
8
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
5
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
Вчера, 12:18
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
Вчера, 09:10
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+