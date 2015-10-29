«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн-трансляция

В этом году именно кубковые матчи для сегодняшних соперников могут стать главными в сезоне: добиться чего-то значимого в чемпионате клубы вряд ли смогут, а удачное выступление в Кубке России может подарить одному из соперников еврокубки.

Подопечные бельгийского специалиста Франка Веркаутерена последнее время в чемпионате не демонстрируют выдающихся результатов – в последних 5 играх чемпионата только два ничейных результата в поединках против «Урала» и «Динамо». Бело-голубые расположились строчкой ниже сегодняшнего соперника, набрав такое же количество очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо». Комментатор – Александр Плеханов. Начало в 18:00. Не пропустите!