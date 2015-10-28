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    «Краснодар» подписал Коченкова

    «Краснодар» подписал контракт с голкипером московского «Локомотива» Антоном Коченковым. Соглашение подписано на правах аренды до конца 2015 года. Новичок получил в краснодарской команде 16-й номер и уже может выступать за «быков» в матчах Премьер-лиги и Кубка России.

    Краснодарский клуб пошел на такой шаг из-за травмы своего основного голкипера Андрея Синицина.

    Отметим, Коченков выступал в саранской «Мордовии» на протяжении двух предыдущих сезонов. В составе команды провел 66 матчей. Летом подписал контракт с железнодорожниками, но за основную команду не сыграл ни одного матча.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    28.10.2015 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 29 октября 2015, 08:19

      Не думаю, что он лучше Кавлинова. Ненужный трансфер.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Foxitkuban 29 октября 2015, 22:12

      Кононов просто так никого не берёт.

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